無籍船走私K毒原料 衝撞巡防艇

2018-12-22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖查緝隊前天深夜在西嶼大池外海攔截無籍船筏，起出5袋列為第四級毒品的K他命原料鹽酸羥亞胺，重達126.92公斤，黑市價約4千萬元，期間薛嫌一度駕船衝撞巡防艇，被強制上銬押回。

查緝隊指出，根據線報有毒品前科的45歲薛丁源，近日駕駛無籍船筏接運毒品情資，20日晚間出海攔截，在西嶼大池外海0.3浬，發現該無籍船筏。

起獲126公斤四級毒品

薛嫌不願受檢，還企圖衝撞巡防艇，海巡人員強制登船控制船筏，連人帶船押回第八海巡隊馬公隊部，並自駕駛艙搜出5大包原料，證實為K他命先驅原料鹽酸羥亞胺，淨重達126.92公斤，正追查幕後金主及原料源頭。

據了解，薛嫌是毒品累犯，有走私毒品前科，早為檢警監控的毒品管制人口；查緝人員表示，鹽酸羥亞胺在中國屬合法化學原料，幾千台幣就能取得一公斤，經過化製後成為K他命，此次查獲的先驅原料，製成成品可供百萬人次吸食，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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