夜撞機車不見騎士 水電小開驚報警

2018-12-22

〔記者張軒哲／台中報導〕罕見車禍！18歲薛姓男子20日深夜駕車行經台中市神岡區圳前路，撞上一輛橫倒路面的機車，嚇得停下車查看，卻只看到車、未見騎士蹤影，警、消到場搜尋，才在事故現場200公尺外的4公尺深駁坎處，發現騎士李男趴在草堆已無氣息；研判抽血後換算呼氣值1.75毫克的李男，先酒駕自撞飛出身亡，稍後行經的薛男才撞到李的機車。

酒駕騎士疑早就自撞身亡

警方指出，薛男是水電行小開，平日在水電行幫忙，無酒駕。薛供稱，當天到神岡訪友，稍後開著母親的賓士730轎車返家途中，行經圳前路撞上倒在路中央的機車，拖行100公尺左右，下車查看未見騎士，感覺不對勁報案。

警、消一度懷疑機車騎士酒駕肇逃，最後才在距離撞擊現場200公尺外的駁坎，發現李男倒在草堆，送醫不治。豐原警方研判，李男疑不勝酒力，騎車返家途中先失控撞上路邊水泥護欄，人再彈飛墜落深約4公尺的駁坎，因半夜視線昏暗，橫倒路中央的機車被開車行經的薛男撞上。

警方除找到機車第一撞擊點，也未在賓士車上採集到死者相關毛髮或血跡，排除薛男與李男死亡有關。

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