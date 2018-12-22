男出車禍急診 喜見桃園最正警花

2018-12-22

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園1名男子前晚因車禍被送進急診室，負責處理案件的是號稱「桃園最正」的女警林筱綺，網友將照片上傳網路，大批鄉民為之驚艷，笑稱「要來桃園超速、闖紅燈」。

29歲林筱綺來自台南，國立台北商業大學肄業，曾擔任2年外拍麻豆，因接案收入不穩定，經半年苦讀於2015年考上警察特考班，受訓1年後，去年初分發至桃園市警察局交通大隊平鎮分隊服務。

外型亮眼、身材火辣的林筱綺就算當上「波麗士」，也未擱下模特兒拍照專業，仍積極經營臉書、Instagram、抖音等社群，粉絲已有逾10萬人，她常分享穿上制服的工作照，也不吝秀出姣好身材，自去年分發至桃園服務以來，經常登上各家媒體版面、躍上PTT表特版。

林筱綺擔任警職近2年來，傳有大批追求者想一親芳澤，但據同仁表示，她考上警察前早就名花有主、且是「已婚嬌妻」，而她面對工作外的傳聞則低調說：「只想做好份內工作，其餘的不多想。」

交通大隊平鎮分隊表示，林筱綺擔任交通疏導、違規案件取締及車輛事故處理，表現認真、良好，隊上給予的業務也與男性同仁無異。

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