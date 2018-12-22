參選立委惹禍？麥寮鄉長遇襲受傷

2018-12-22

歹徒開賓士跟蹤 埋伏高鐵站外痛毆

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉長許忠富昨天下午4點多在高鐵雲林站外遭2名歹徒分持球棒、高爾夫球桿毆打，造成腿部、身體受傷，送台大醫院虎尾分院治療後無大礙，警方成立專案小組緝凶。

警方根據相關人供詞及監視器畫面，發現歹徒乘坐的賓士車從麥寮一路就跟著許忠富座車到高鐵站，研判預謀犯案。至於許遭亂棒襲擊，是否與這次選舉他在獲得民進黨徵召後卻在選前最後一刻放棄參選、投入立委選舉有關？有待釐清。

研判預謀犯案 警專案緝凶

許忠富表示，當時他在高鐵站外臨時停等區與友人聊天，2名男子從白色賓士轎車下車，不由分說對他一陣猛打，直到他不支倒地才離開，自己未與人結怨，不清楚為何被歹徒鎖定。

許忠富︰不知為何被鎖定

許忠富昨天前往台北接受電視台專訪，談及4年來施政及棄選麥寮鄉長、直接投入立委選戰的心路歷程，結束後搭高鐵返回雲林站，出站時司機已在車站準備載他回麥寮，因遇到幾位碩士班同學，就站在車外聊天，沒想到突遭攻擊。立委蘇治芬獲悉趕到醫院關心許忠富，對於許在人來人往的高鐵站遇襲，嚴厲譴責暴力。

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