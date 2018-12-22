女菜販省吃儉用 捐208萬救災運犬車

2018-12-22

〔記者吳仁捷／新北報導〕住在新北市樹林區的黃鄭賢■（左鹿右鳳）出身貧寒，和丈夫靠著擺攤賣菜養大3名子女，曾得人助的他們十分感恩，把血汗錢省吃儉用下來回饋社會，得知新北市消防局亟須汰換搜救犬運輸車，慨然拿出208萬元用於買車及車子改裝花費，這也是國內第一輛個人名義捐贈的運犬車；消防、鄰里稱許她的善行，認為她堪稱「樹林陳樹菊」。

被稱「樹林陳樹菊」

64歲黃鄭賢■（左鹿右鳳）來自雲林古坑，20歲北上打拚，婚後與丈夫在樹林博愛街、保安街一段巷內擺攤賣菜，3名子女年幼時，好幾次家裡經濟吃緊、夫妻快撐不過去，幸遇好心的上游、貴人幫助度過錢關，夫妻十分感恩，省吃儉用攢下每一分血汗錢，希望日後自己也有機會助人。

43年過去，子女長大成家，「行善基金」也累積到一定數目，她去年致電新北消防局，原想捐救護車，消防局告知並不缺救護車，但特搜大隊的搜救犬運輸車亟須汰換，黃鄭賢■（左鹿右鳳）想起父母幫自己取的名字，最後一個字鹿與鳳都是動物，心想「注定要來幫助這些救難犬」，一口答應捐贈運犬車。

黃鄭賢■（左鹿右鳳）說，新北搜救犬曾支援花蓮、台南震災等重大災害，搜救犬和控犬員是救苦救難的使者，需要安全、堅固的運輸車趕往救災，而她捐車的義行，也獲得丈夫、兒女支持，全家人都很歡喜。她告訴子孫，這輛運犬車取名為「賢■一號」（左鹿右鳳），就是希望子孫能繼續做公益，造福社會。

新北市消防局特搜大隊副大隊長顏一加說，黃鄭賢￼賣菜行善，情操可比擬台東愛心菜販陳樹菊。但黃鄭賢■（左鹿右鳳）謙虛說：「我比不上那些大善人，自己只是略盡棉薄。」

盼子孫能繼’續做公益

黃鄭賢■（左鹿右鳳）捐助的運犬車，是由義大利進口的IVECO 3.49噸，可搭載土城特搜分隊7隻搜救犬與控犬員。

女菜販#「樹林陳樹菊」

#救災運犬車

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