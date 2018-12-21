中正預校鬥毆案 磚塊砸同學 5個月後拔管改列殺人罪

2018-12-21

〔記者黃良傑、陳文嬋／高雄報導〕中正國防幹部預校今年7月傳鬥毆事件，陳姓男學生遭羅姓幹部持磚塊砸頭昏迷，5個月後家屬昨決定拔管而宣告死亡，全案也變成殺人案，凶嫌羅姓實習幹部已轉學，已不在軍校就讀。

18歲羅男與17歲陳男均為中正預校二年級學生，今年7月16日上午早餐時，陳男因與王姓同學起口角，學生實習幹部羅男見狀上前勸阻，陳男怒氣未消拉王男進廁所理論，羅男看見衝入廁所把2人拉開，不料，演變成陳、羅2人肢體衝突，雙雙掛彩，羅男的嘴角也被打出血。

2人雖被其他人隔開，但羅男憤怒不滿，待陳男進入志航樓教室後，竟撿拾教室外磚塊，自後襲擊陳男後腦勺，陳抱頭倒地被緊急送醫，確診頭部外傷併枕骨骨折、右側小腦挫傷性硬膜下出血、腦幹壓迫等重傷害，昏迷指數3，羅男坦承打人，但否認有殺人犯意。

昏迷未見好轉 家屬忍痛拔管

陳男昏迷5個多月未見好轉，家屬昨決定拔管，檢警昨午相驗，家屬一度要求不解剖，但檢方為釐清陳男的直接致命死因，仍決定下週一解剖複驗；檢方於今年10月間依「殺人未遂罪」起訴羅男，全案已進入高雄地院審理中，檢方將建議院方改列「殺人罪」審理。

中正預校表示，高二羅姓實習區隊長於軍方行政調查完成後，行政處分記三大過，並依規定輔導轉學，對於陳姓學生拔管往生，校方將全力協助家屬治喪。

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