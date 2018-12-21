留美富二代 當自耕農種大麻

2018-12-21

〔記者王冠仁／台北報導〕自稱曾在美國常春藤名校攻讀犯罪心理學與餐飲科系的許姓高材生，在美國時曾接觸大麻，他返台後靠著富裕的家境投資餐廳賺錢，平時則在租屋處當起「城市農夫」種植大麻來吸食。警方接獲線報追查，日前登門逮人，不僅查獲大麻活株，也一併將他與女友、室友逮捕。

許男向警方供稱，他返台後投資賣咖啡與餐飲的簡餐餐廳，平時閒來無事就在家種大麻，並透過網路、論壇學會栽種技術，種植的大麻只有「自用」並沒販售。警方將許等3人依毒品罪嫌送辦，將深入追查其大麻來源。

常春藤名校攻讀犯罪心理學

警方調查，34歲許姓男子家境富裕，多年前曾前往美國常春藤名校留學，期間攻讀犯罪心理學與餐飲科系；他在美國念書期間，透過朋友介紹嘗試吸食大麻，沒想到「一試成主顧」。

許男數年前返台，與友人共同投資餐廳，自己並於數月前以每月5萬元價格，在台北市四維路一間民宅與34歲張姓室友、24歲侯姓女友租屋居住，並在屋內種植大麻當起「自耕農」。

不過，警方接獲線報，發現許當「城市農夫」一事，本月18日持搜索票登門逮人，在屋內逮捕許與他女友等3人，並查獲大麻活株1株、大麻成品淨重37公克、風扇、燈具、灑水器等種植器具、磅秤等。

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