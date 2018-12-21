台彩「協尋」大樂透億元得主

2018-12-21

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣彩券今年10月2日在基隆市中正區義二路65號的「鋐昌投注站」，開出一注獨得的大樂透一億元頭獎，到昨天為止已經79天，幸運兒一直未出面領獎，打破史上最長的未領獎紀錄（68天）；由於距離明年1月2日的領獎期限只剩8個工作天，台彩公司昨天到基隆市舉辦「尋找大樂透億元頭獎中獎人」活動，台彩總經理蔡國基帶領車隊掃街，呼籲這位得主趕快領獎。

蔡國基指出，從彩券系統的投注紀錄來看，這名得主應該是大樂透的資深彩迷，花700元自行選了兩組、各7個號碼包牌，其中一組中了頭獎和6注參獎，總獎金是1億0021萬多元，中獎號碼是「02、08、16、33、42、47」， 特別號「14」。

領獎期限剩8個工作天

但這名幸運兒到昨天為止已79天都未出面領獎，台彩公司表示，逾期未領獎者通常都是電腦隨機下注後，未注意有沒有中獎或把彩券弄丟了，但這名得主是自選號碼包牌，理論上應該非常關心中獎與否，卻一直未現身，讓人百思不得其解。

蔡國基昨天到基隆市進行車隊掃街，呼籲曾在「鋐昌投注站」買過當期（107000083期）大樂透的民眾，仔細找一下該期彩券並對獎，快把彩金抱回家；昨天在投注站內也陳設「心願牆」，讓民眾許下「買房子」、「買帝寶」、「做善事」等中頭獎的心願，並發送大樂透紅包傳遞好運，場面很熱鬧。

「鋐昌投注站」老闆黃嘉榮說，10月2日當天有一隻黑蝴蝶在店裡盤旋，他心裡就有好預兆，開出頭獎後買氣增加約2成。

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