開賓士撞死父親 思覺失調 改輕判20年

2018-12-21

〔記者楊國文／台北報導〕26歲孫姓男子和父親因穿著問題吵架，竟開賓士車撞死父親，一審依殺害直系血親尊親屬罪被判無期徒刑，孫男上訴表示後悔，聲稱「每天都在反省」，卻責怪父親對他太兇，多次庭訊後均央求「我要抱媽媽」的媽寶戲碼，高等法院以孫男12歲起即罹患思覺失調症、且病情有惡化趨勢，昨輕判20年徒刑，刑後須監護5年。

孫男還押時宣稱「想念父親」，也向父親懺悔，認為判20年徒刑「不會太重」，表示媽媽身體不好，因此沒有聽宣判。

26歲孫男，小學到中國就學，高中轉至加拿大，大學則就讀美國大學，孫父是一家資產管理公司總經理。

去年3月19日，孫男因穿著問題與61歲父親在車上吵架、拉扯，孫父負氣下車；孫男接手駕駛後，見父親在路邊行走，餘怒未消，駕車從後方猛力撞死父親。

二審認定 行凶時辨識能力顯著降低

孫男訊稱想回中國和母親在一起，但父親不允許，一時氣憤才開車撞人，並說「我沒有殺害父親意思」，一審判他無期徒刑，全案上訴高等法院。

孫男說，父親對他很兇，他覺得自己不是父親親生的，「我懷疑我有精神病，是父親間接造成的」，他覺得後悔，請求輕判，「我出來後，一定要去祭拜他」。

孫母多次以輔佐人身分出庭指丈夫對兒子太嚴格、專制，大聲打罵，並指兒子從小念書都是前三名，當過模範生，向法官求情說「我兒子還年輕，判無期徒刑太重了，以後我一定會帶他接受治療」。庭後，孫男多次要求「抱抱媽媽」，但未獲准，孫母數度依依不捨說：「寶貝，我會去看守所看你！」

高院認定，孫男罹患思覺失調症，亦受妄想症影響，有幻聽、妄想症狀，他和家人均缺乏病識感，未規律治療，加上案發前又和孫父發生口角和肢體衝突，產生殺人動機，在辨識能力顯著降低下撞死父親，故減刑為20年徒刑，刑後須監護5年。可上訴。

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