公車安全門沒鎖好 女乘客摔飛車外

2018-12-21

〔記者鄭景議、黃建豪／台北報導〕一輛首都客運棕九線公車，昨下午1點時，行經台北市內湖區金豐街、石潭路口往南接南京東路六段處，安全門突然開啟，41歲林姓婦人從安全門摔出，險象環生，所幸後方無來車，林婦僅右手骨裂，送醫檢查無大礙；經檢查後發現是林姓駕駛未將安全門鎖緊，首都客運已經承諾全額賠償林婦，順利與林婦和解。

本月才剛發生導演范可欽因為大都會客運司機未幫他繫安全帶，害他從輪椅摔出，摔斷三根肋骨，當時他憤怒表示客運公司便宜行事，還揚言控告大都會客運業務過失傷害。交通部前日要求公路總局加強要求客運業者，落實執行身障者搭車標準服務流程；此外，去年3月也發生過基隆客運安全門突然打開，造成一名蘇姓國中女學生摔出，被另一輛公車輾過，當場死亡的意外。

據了解，受傷的林婦當時與2名同事中午出外用餐後要回公司，不料遇上意外，林婦難過表示，最近才剛付錢上鋼琴課，突然手受傷，不能上課了，不過首都客運誠意賠償，她也同意和解。

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