慘！山豬咬斷老農頭 還啃光右半軀體

2018-12-21

獨居山區 常見山豬出沒

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣尖石鄉75歲羅姓男子失蹤10幾天後，被人發現陳屍在山區工寮旁，且頭部和軀幹分離，右半邊身體的肉也不見了，當地民眾說，經常看到山豬出沒，懷疑羅男遭山豬攻擊後，屍身被山豬或其他動物啃食斷掉，才會有如此慘狀。

財物仍在 他殺可能性低

警方表示，昨天報請檢察官相驗後，下週一將解剖釐清死因，由於羅男務農的地點就在工寮附近，而且身上的財物仍在，他殺的可能性較低，但是被山豬攻擊死亡或有其他死因，死後才被山豬或其他動物啃食，仍待深入調查。

據了解，一名上山打獵的原住民18日要到這處工寮休息時，赫然發現已經被咬到剩下一半的羅男屍體，當場嚇到立刻下山報案，當天他帶警察要再找這間工寮時，卻迷路沒找到，員警前天再度上山才找到這間工寮並確認羅男身分，昨天報請檢方相驗。

上山打獵 原住民驚見屍

檢警相驗時發現，羅男的頸部疑似被動物咬斷，頭顱與軀幹分離，屍體右半邊也被咬得一片狼藉，手臂、大腿也被啃得只剩白骨，屍體左半邊因為曝屍野外，爬滿蛆蟲，血肉部分也有被動物齧咬的痕跡。

警方表示，羅男獨居在尖石鄉義興村，他的兒子上月27日返回老家時還有看到他，但本月4日再度回去時就沒看到人了，驚覺可能發生意外，報案說老人家失蹤，羅男陳屍的地點距離住處約步行10分鐘路程。

當地原住民說，附近經常看到山豬出沒，陳屍現場周邊就有不少山豬挖的坑洞，也看得到野狗，羅男隻身一人在偏僻山區務農，遭山豬攻擊受傷倒地的機率不小，如果傷重到無法求援，有可能這樣死在山上。

山豬為害的事件時有所聞，2014年在新竹縣峨眉鄉曾發生山豬闖入養豬戶的豬圈「性侵害」母豬，重約200台斤的公山豬被「抓姦在床」，當場被獵人用長刺刀刺死；今年7月在竹東鎮上坪里，農民也發現山豬入侵菜園狂吃農作物，農民為此還向縣府陳情，請求派員協助驅趕山豬。

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