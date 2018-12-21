中國船拒檢衝撞 我押返求償60萬

2018-12-21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年秋冬高經濟魚種過境澎湖海域，中國漁船就大舉撈過界！昨天一艘中國鐵殼船拒絕我海巡署巡防艇登檢，企圖衝撞巡防艇，但仍被海巡人員登檢控制，但已造成玻璃纖維製的警艇右側船舷被拉出一道8米長裂痕，粗估修復費用在60萬元起跳。

澎湖海巡隊調查指出，昨晨5時25分，PP-10020巡防艇在花嶼西北12海里處海域，發現中國「閩晉漁05709號」形跡可疑，經廣播數次命令停船受檢無效，中國漁船還蛇行拒檢並衝撞巡防艇，造成巡防艇護木及鋼板受損，海巡人員強靠登檢控制，經查為拖網作業漁船，漁獲有2500公斤，已於外海海拋。中國船員辯稱當時天色昏暗，巡防艇又以強光燈照射，「不小心」衝撞，強調只是通過澎湖海域並未作業。

海巡人員將漁船及陳姓船老大等15名船員，押返馬公隊部進行偵訊，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰並損壞求償；因中國近日非洲豬瘟肆虐，海巡隊也通知澎湖防疫單位到場實施防疫作業。

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