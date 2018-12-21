以租屋網起家 台灣搜房否認詐欺

2018-12-21

〔記者徐義平／台北報導〕針對被控「吸金」一事，台灣搜房專案總監冼敏婷表示，相當不解，而且已經提供當時的相關金流與資料給檢調單位。

她表示，遭到檢調單位調查的海外房地產個案，是他們在2014年代理英國二線城市的案子，當時「保證租金」、「保證買回」以及「保證獲利」等相關資訊，均是英國當地開發業者所宣傳，他們只是轉達開發商的資訊，而且進一步了解，當時購買該案的民眾，事後均有取得產權，而且銷售程序一切符合經紀業規範，他們是合法業者。

而且當初就是因為英國的交易制度，任何房地產買賣都要透過律師見證，甚至購屋金流，都要先匯到律師事務所設定的專戶裡頭，等到一切手續經過律師認證後，才會匯給開發商，實在不清楚為何現在爆發這種事情。

台灣搜房網是2003年成立，最早是經營租屋網，2010、2011年才切進代理銷售海外房地產，目前銷售過的海外房地產包括英國、日本、泰國、美國、柬埔寨、中國等，國內據點則分布在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等，甚至在中國福州也設有據點。

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