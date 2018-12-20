消防法修正／謊報災害、無火場配置圖 統統要罰

2018-12-20

〔記者黃欣柏／台北報導〕今年4月間桃園市敬鵬工業平鎮三廠發生大火，造成6名消防人員殉職慘劇；事後內政部修法，立法院內政委員會昨初審通過「消防法」與「災害防救法」部分條文修正草案，其中「消防法」新增規定，工廠管理權人在工廠發生火警時，應提供廠區化學品種類、數量、平面配置圖等資訊給消防單位，並派專人到場協助救災，未提供資料者可處3萬元以上、60萬元以下罰鍰，未派人協助者更可處50萬元以上、150萬元以下罰鍰。

此外，過去「消防法」僅規定謊報火警者得處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，為因應逐漸氾濫的假消息，本次修正草案也把謊報災害、人命救助、緊急救護案件者全數納入處罰。

有鑑於消防、救災人員因公傷亡案例頻傳，初審也通過新規定，明定救災人員在無人命危害之虞時，可不執行危險性救災行動，並將過去因公傷亡必須「依本職身分」請領給付的規定刪除，讓義消等非公務人員享有同等保障。過去救災人員若因出勤導致傷病、身心障礙或死亡，須先依其「本職身分」請領給付，導致義消等非公務人員須先抵扣勞保等其他保險給付，再向政府請領差額。

另一方面，民進黨立委蕭美琴等人提案認為，當災害發生時，公共設施維護人員也須出勤，政府應研議如何給予實質補助。委員會決議，內政部應在3個月內召集相關部會，研擬如何發放「非公務人員」的危險出勤津貼。

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