火烤牛排刀 怪漢嚇壞捷運乘客

2018-12-20

〔記者余衡／新北報導〕28歲王姓男子昨天傍晚搭乘台北捷運板南線，竟在乘客眾多的車廂上，當場拿出預藏牛排刀揮舞，接著點燃打火機「火烤牛排刀」，還不時移動打火機來回燻烤刀刃，嚇壞乘客；警方獲報將他壓制帶走，王男直呼：「我只是想讓刀鋒利一點，這樣不行嗎？」

警詢時，王男供稱因為好玩才隨身帶刀，至於「 烤刀」確是想讓刀鋒利點，沒有其他用意；王的家人趕來表示，王男曾罹患癲癇及躁鬱症。警方詢後，依恐嚇公眾罪嫌將王男移送法辦。

警方調查，王男昨天下午5點左右，從捷運板南線市政府站搭車欲前往新店找朋友，原本預定在西門站轉車但睡過頭，直到海山站才醒過來，王男趕緊改搭對向列車返程。

接近板橋站時，他突然從背包拿出預藏牛排刀揮舞，並點燃打火機來回燻烤，民眾見狀嚇壞報警，兩名車站保全隨即在板橋站上車制止，警方前往帶人時，王男直呼「我只是想讓刀鋒利一點，這樣不行嗎？」警方不排除王男的怪行與精神病症有關，移請檢方調查認定。

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