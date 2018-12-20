請好友抓姦 害他被判2月

2018-12-20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子的好友阿明（化名）發現妻子與小王同居，為了取得妻子通姦的證據，陳男在好友的懇求下，同意入住同棟大樓幫忙監控；阿明在陳男幫助下，取得妻子和小王的裸照，但卻害陳男觸犯妨害秘密罪被判刑2月。

出資讓友租同大樓

判決指出，阿明日前得知妻子疑與小王同租在高雄某大樓，該棟大樓電梯有管制，沒有磁扣無法通行，找陳姓好友商議後，由阿明出資3萬6000元，讓陳男搬進大樓監控，進而取得磁扣。

去年3月晚間，陳男確認阿明的妻子和小王在大樓內，通知阿明前來抓姦，阿明在陳男引導下搭電梯抵達妻子和小王同居的樓層，阿明入屋後果然見到妻子和小王衣衫不整，陳男持手機拍下兩人裸胸等照片。

事後，阿明妻子和小王怒告陳男和阿明（所涉妨害秘密等案件，另案判決處刑）侵入住宅及竊錄他人身體隱私部位等罪，橋頭地院審理時，陳男和阿明辯稱，當時該租處沒鎖門，他們是光明正大入屋，沒有侵入住宅，且進入屋中拍照是為了取得通姦證據。

法官認為2人擅自闖屋，犯後未與告訴人和解賠償，但考量陳男上有母親、下有幼子且無業，依此判刑2月、得易科罰金。

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