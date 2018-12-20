手下黑吃黑 22歲車手頭動私刑

2018-12-20

〔記者張瑞楨／台中報導〕22歲男子蔡丞佑是詐欺集團車手頭，他懷疑旗下車手張姓少年黑吃黑私吞贓款，夥同手下將他押到山區私刑凌虐1小時，再逼簽20萬元本票，更扯的是，這群惡徒得知廖姓男子曾勸張姓少年脫離車手集團，竟遷怒圍毆廖男，之後又有林姓車手私吞贓款，也遷怒到介紹人劉姓男子身上，毆打逼簽100萬元本票；台中地檢署昨天將11名被告依剝奪他人行動自由罪起訴。

起訴書指出，蔡丞佑（22歲）與吳弘毅（25歲）是詐欺車手集團的管理者（俗稱車手頭），去年9月，蔡懷疑張少黑吃黑，叫人把張少誘出，再夥同年齡18至24歲的旗下車手6人，把張少押到台中北屯區大坑9號步道，毆打腳踹凌虐1小時，把張少打得遍體鱗傷，再帶至一處租屋處拘禁，2天後逼簽20萬元本票才獲釋。

張少遭私刑逼供時，說出他的廖姓朋友曾勸他脫離車手集團，蔡竟夥同7名車手，用張姓少年的手機誘出廖男，持電擊棒砸車毆人；蔡同時懷疑旗下林姓車手私吞贓款，因遲遲找不到人，遷怒介紹林男加入車手集團的劉男（同樣擔任車手），拘禁毆打後逼劉男簽下100萬元本票。

中市警局刑警大隊將蔡男等11人逮捕到案，檢方認定11人都是共同正犯，全部起訴。

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