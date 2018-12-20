音樂才女為他二度墮胎 精主竟告發

2018-12-20

〔記者陳恩惠／台北報導〕音樂系碩士畢業、自行開設音樂學院擔任總監的27歲陳姓才女，2年前與陳姓男子交往不到3個月就意外懷孕，因男方當時無結婚打算，在男子陪同就診後服藥墮胎，今年初忙於補習班立案時，發燒又懷孕，卻因陳男要求生2胎才考慮結婚，這讓她無法接受而再度吞藥墮胎，詎料兩度墮胎引發陳男不悅，除向法院要求返還所有因訂婚的花費外，還告發她違反墮胎罪，士林地檢署偵結，將陳女不起訴處分。

陳男還討訂婚花費 陳女不起訴

檢察官調查，雙方去年10月訂婚，直到檢方今年8月調查時，兩人仍未結婚，陳女2次懷孕期間，皆屬未婚懷孕，衡量社會風氣，未婚懷孕生子者仍存有相當程度心理壓力，足以影響日後家庭生活。

檢察官根據陳女提出的病歷資料、教師識別證及立案證書等資料，證明陳女今年元月確實發燒而接受治療，又在市立高中兼課、獲得立案後，今年2月在桃園成立音樂短期補習班，可證明陳女墮胎是符合優生保健法相關法條「因懷孕或生產將影響心理健康或家庭生活者」規定要件。

陳女承認使用墮胎藥，但否認觸法，表示2次懷孕都不是在預期之中，第1次才剛交往2個多月，當時忙於演出及教學工作，加上陳男也無結婚打算，於是由陳男陪同就診，並當陳男的面服藥。

陳女又說，第二次懷孕時，因持續發燒，以及她開設的音樂補習教室要申請立案讓她壓力很大，雖她和陳男已訂婚，但陳男仍要求她必須生完2胎，他才會考慮結婚，這讓她無法接受，再三考慮之下墮胎。

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