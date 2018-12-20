130萬小提琴早有裂痕 學生刮傷 名師逼買下

2018-12-20

〔記者王定傳／新北報導〕蕭姓夫妻的兒子前年讀國中音樂班時，向音樂指導老師，也是國家交響樂團第二小提琴手陳偉泓借小提琴參加音樂會，卻不慎碰傷琴身，蕭姓夫妻指控陳因此要他們以130萬買下這把琴，陳卻未告知琴內有另一個裂痕，蕭家發現後發函解約、拒付20萬尾款被告上法院；新北地院法官認為，雙方簽約前，小提琴就有裂痕，這足以影響其價值及音色，屬重大瑕疵，蕭家解約有理，判陳男敗訴！

家長指控提告 解約勝訴

蕭家人向媒體投訴指出，陳偉泓是其子在北市仁愛國中音樂班的指導老師，因兒子要參加音樂會，向陳男借了「Natale NOVELLI 1966」小提琴，過程中不慎碰傷琴身，陳偉泓聲稱送回義大利修復須20萬元，要求家長買下，他們擔心兒子音樂成績受影響，迫於無奈簽約同意以分期付款支付130萬價金。

蕭家人說，家人努力籌錢買琴，小孩也內疚不已，付了110萬元後，因經濟周轉困難想轉賣時，送鑑定卻發現，琴面內有2片木板補丁及長約8至10公分的白色紙貼，價值僅50至60萬元；他們認為，陳男未告知此瑕疵，賣方應負「瑕疵擔保」責任，發函解約後，對方仍執意提訴討尾款20萬元。

蕭家人向媒體投訴後，經音樂界人士協助，聯繫上曾於2013年替該琴鑑定真偽的專家Bruce Anders Carlson，他發聲明指當年鑑定時就有裂痕！

陳偉泓否認強迫買琴

陳偉泓否認強迫買琴，並質疑這份關鍵聲明真實性，他主張，借出小提琴時並無蕭家人所指裂痕，非故意不告知，交易時，對方已詳細檢視過琴身，認為無瑕疵才給錢，縱有裂痕，只要不影響音色及價值就不算瑕疵。

法官認為，聲明書上的Carlson簽名跟真品鑑定書一致，陳也無法證明聲明有偽造情形，且陳偉泓主張蕭生不慎刮傷琴身，經補漆修繕都可能影響價值，比刮傷更嚴重的面板裂痕，更可能影響音色及價格，屬重大瑕疵，蕭家是送鑑後經專家協助才發現此瑕疵，判定解約有理。記者昨聯繫不上蕭家人，陳男委任律師王聰明仍質疑該聲明真實性，並強調有寫信給Carlson，卻未獲回信，他們將提起上訴。

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