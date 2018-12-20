「司法話題」北高行法官性騷女助理 出包事件不少

2018-12-20

〔記者溫于德／台北報導〕台北高等行政法院上月裁准婦聯會聲請，禁止黨產會繼續凍結其三八五億元財產，引發外界一片譁然，事實上，北高行爭議事件不少，除曾發生法官性騷擾女助理外，也有法官開庭時咄咄逼人，明顯以先入為主的觀點審案，令在場人士事後直呼離譜。

司訓所二十三期結業的已婚北高行法官陳鴻斌二○一二年間涉嫌多次藉機和女助理握手及擁抱，被女方控訴性騷擾，前年十月中，司法院職務法庭認定陳不適任法官，判決免除法官職務；經陳聲請再審，今年獲減輕改判罰一年薪共二百萬餘元。

曾發表辱台言論的前新聞局駐外官員郭冠英，遭公懲會撤職並停用三年，期滿後獲聘為省政府秘書，卻任職十四天就已年滿六十五歲申請退休、月領六萬元惹議，銓敘部以人事任用具瑕疵為由，退回郭的退休申請，不服的郭提起行政訴訟；但北高行認為，省府有無面試郭、非甄試必要條件，去年一月中撤銷原處分，要求銓敘部應准許郭退休申請。

此外，旁聽過北高行開庭的民眾也指出，北高行三年前審理同性伴侶方敏與林于立（糖糖）請求登記結婚案時，承審法官竟然問兩人的委任律師，「有沒有哪一本教科書上提到民法學者支持婚姻一男一女，有還是沒有？」還連續問了幾次「有」還是「沒有」，讓在場旁聽民眾都相當傻眼。

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