「司法話題」法界：北高行傷害人民對司法信任

2018-12-20

婦聯會聲請解凍385億財產 竟裁准

〔記者溫于德、吳政峰／台北報導〕婦聯會聲請解凍其名下三八五億元財產，台北高等行政法院裁准，除了上級審廢棄原裁定外，還命不得抗告，法界人士認為，北高行合議庭做出此裁定，明顯錯誤理解何謂「轉型正義」，且嚴重傷害人民對司法的信任。

法界︰誤解「轉型正義」

律師黃帝穎認為，全台各行政法院以往不會視金錢為難以回復之損害，但北高行本次裁定黨產會停止執行原處分，已違背行政法院向來見解，北高行此裁定也恐讓外界合理懷疑，合議庭是否不予保護平民百姓暫時權利，卻成為黨國權貴的擋箭牌，嚴重傷害人民對司法的信任。

司法改革基金會執行長陳雨凡律師直言，在婦聯會案中，北高行使用非常離譜的理由「轉型正義的實踐往後移」裁准，但那正是轉型正義最錯誤的觀念，因時間正是轉型正義最大敵人；陳質疑，做出裁定的合議庭三位法官（審判長陳金圍、法官畢乃俊、法官陳心弘）是完全錯誤理解何謂轉型正義。

律師郭德田認為，成功聲請停止執行的案件少之又少，但北高行竟會裁准婦聯會的聲請，見解與多數合議庭不同，令人詫異。

不過，曾任法官的陳博文律師解釋，北高行是依其法律專業判斷，無關乎符不符合人民期待；台大法律系副教授林明昕則提到，裁定是否需要視民眾的感覺，「原則上不在構成要件中」，猶如國內一直熱烈討論是否對殺人凶手判死，並非人民覺得不爽、法官就得判被告死刑。

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