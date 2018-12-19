大樂透頭獎獨得3.26億

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第107000105期大樂透，頭獎終結連15摃，1注獨得3.26億元，獎落彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路36號「富育投注站」。昨晚開獎的第107000302期今彩539及第107000206期雙贏彩，頭獎雙雙摃龜。
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