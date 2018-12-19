大樂透頭獎獨得3.26億

2018-12-19

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第107000105期大樂透，頭獎終結連15摃，1注獨得3.26億元，獎落彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路36號「富育投注站」。昨晚開獎的第107000302期今彩539及第107000206期雙贏彩，頭獎雙雙摃龜。

彩券號碼

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/