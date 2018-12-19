不要放棄人生／孝子撞法拉利慘賠千萬 各方捐助

2018-12-19

〔記者陳薏云、徐聖倫、邱書昱／新北報導〕20歲林姓男子休學上大夜班，16日下班後替家中的金紙店載貨，在新北市石碇區，恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利超跑，維修費用估計千萬元，事發後林男選擇面對並表示，「只要還活著，就會負責賠償」。林男遭遇引發關注，各方湧入善款，親臨金紙店捐款已有20萬元，至昨下午4點半，「新北市社會救濟會報專戶」捐款已達41萬餘元。

許多民眾替林男抱不平，認為法拉利車主違停，也需負肇事責任，警方表示，4輛遭撞法拉利中，最後一輛黃色法拉利，確定停在公車停靠站禁停的10公尺範圍內，其餘則無，將由新北市行車事故鑑定委員會鑑定，並確認肇責比例。

警方表示，陸續接獲50名熱心民眾來電，也有民眾直接到深坑的金紙店捐助，林家準備一本「善心人士簿」紀錄，林男曾就讀的東南科技大學，也由校長會同導師共捐贈8萬元。

經營貿易公司的曹姓老闆，自告奮勇提供律師團隊，還有台北的廣告公司員工，向林家購買一萬元金紙，鼓勵林男你還年輕，不要因此喪志。

林男回憶起車禍後到派出所，駕駛藍色法拉利的姜姓車主說「維修費可能會很高，但你可以分期慢慢還」，並要他不要放棄人生。

遭撞白車車主是整形名醫

而同樣遭撞的白色F12，車主為整形名醫彭玉文，不過彭在臉書寫下：「很多時候，別人的過錯卻要我們來承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣。」

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