誆搞定民宿 宜縣前員工詐671萬

2018-12-19

稱可解決建管疑難雜症

〔記者張議晨／宜蘭報導〕曾是宜蘭縣政府約僱人員的49歲陳男，離職後從事代辦民宿、農舍等建照申請業務，他對外以「代包代辦」工程攬客，宣稱「建管相關疑難雜症，都能協助解決」，卻偽造建照及使用執照詐取671萬元，共有7人受害；被害人發現工程一直未動工，到縣府詢問才驚覺「被騙」，宜蘭地院昨審結，依偽造公文書、詐欺取財等7罪判4年2月徒刑。

陳男10多年前自縣府離職後，經營民宿、農舍等執照、建照代辦業務。2015年1月，李姓男子委託陳男協助申請菇類栽培室建照，陳男在家中複製「宜蘭縣政府」、「縣長林聰賢」等官印，修改文字製造假建照，向李男收取16萬元報酬。

偽造官印 假造建照

李男同年2月將土地出售給廖男，廖要將栽培室改建成花卉溫室；李男介紹陳男給廖，陳向廖保證「我可以協助變更建照，溫室工程也可以包」，用同樣手法假造縣府建照，向廖男收取120萬元工程款與報酬。

相隔一年，廖男見農地只有基礎工程，溫室完全不見蹤影，向縣府查證驚覺建照是假的，憤而提告。

不僅廖男、李男受騙，陳男還用同樣手法佯稱能協助申辦建照、代包工程或接受農舍申請等委託，向張、簡、宋、陳姓等5名被害人收取15萬至240萬元不等酬勞，得手金額超過671萬元。離譜的是，被害人發現被騙，向陳男要求返還代辦費和解，陳男卻偽造假和解書，以需要跟對方和解為由，向長輩借錢。

宜蘭地院審理時，念在陳男坦承犯行且離婚，無固定工作還有孩子要扶養，依「偽造公文書」、「偽造私文書」、「詐欺取財」等7項罪判刑。

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