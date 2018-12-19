追不成學妹砍3刀 世新男加重判6年

2018-12-19

〔記者楊國文／台北報導〕世新大學大三男學生陳政佑，長期追求石姓大二學妹，以死纏爛打跟蹤的方式騷擾對方，都被她拒絕，去年底陳男竟帶刀進校園，持預藏的水果刀追砍學妹3刀，一審依殺人未遂罪判陳5年6月徒刑，檢方上訴後，高等法院認定陳男下手凶狠，也無誠意和解，昨加重改判為6年徒刑。

在押的陳政佑未出庭聆判，委任律師蔡宜臻表示，陳男做錯事應接受法律制裁，也希望和解，陳家已搬家，不會有騷擾情形，希望以100萬元和解，但石女家屬要求和解金200萬元，陳家無力負擔。

但被害人石姓學妹委任律師謝玉玲表示，陳男曾經寫悔過書卻仍然騷擾女方，並拿刀刺殺，因此和解部分，希望陳男能簽署類似性騷擾防治法的保護令文件，例如須與石女保持多少公尺距離等，但陳男不肯簽署，才未達成和解。

21歲陳政佑追求學妹石女不成，去年12月11日上午10時許，在教室外持水果刀找學妹談判，雙方發生爭吵，陳男持水果刀追砍學妹，從走廊追進教室裡，壓倒石女連砍3刀，石女頭部、頸部、耳後被刺傷血流不止，助教壓制陳男，將石女送醫急救，幸好傷口不深，縫合後無大礙。

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