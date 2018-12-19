騙很大！秀孕肚吸嫖客 原來只是胖

2018-12-19

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區42歲彭姓女子，在網路上自稱懷胎6個月，但因為老公入獄，她為了扛起家計下海賣淫，藉此吸引有特殊性癖好的嫖客，新莊警方昨日在旅社查訪時將她逮捕到案，員警當時以為彭女是孕婦，逮捕過程仍小心翼翼，彭女坦承因為缺錢，才會以「孕婦」當噱頭攬客，還強調自己根本沒有懷孕，只是「體態較豐腴」，讓警員直呼「真的騙很大！」

警方調查，彭女目前並無穩定工作，她為了賺錢，竟在網路UT論壇聊天室中匿稱取名為孕婦，以每次3000元價格招攬有特殊性癖好的嫖客，不僅如此，彭女還佯稱老公入獄，懷胎6個月的她為了籌措生活費，只好下海賣淫，藉此博取嫖客同情。

新莊分局昨日下午循線至新莊區中正路一間旅社查訪，果然逮捕正準備從事性交易的彭女，警員一度以為彭女懷有身孕，逮捕過程仍小心翼翼，沒想到彭女竟說：「我根本沒懷孕，只是比較胖而已！」讓警員傻眼。

偵訊時彭女承認犯行，供稱12月初至今已接客2次，警方訊後依違反社會秩序維護法開罰。

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