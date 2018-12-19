騙扁黃琪變大叔 坐輪椅開庭 母：希望你死

2018-12-19

黃宣稱中風 頭頂微禿

〔記者張文川／台北報導〕曾以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡），昨現身台北地院開庭，25歲的他全身包著毛毯，坐輪椅由律師推著到庭，黃琪宣稱中風，他頭頂微禿，貌似中年大叔，與當年頭髮挑染的年輕模樣，判若兩人；黃母當庭向黃琪說，「你不要再害我了，我希望你死掉算了」，想斷絕母子關係，黃琪則激動回應「我不要！我不要死！」

母︰不要再害我 想斷母子關係

黃母向法官哭訴，去年8月警方到家裡搜索，把房間翻得亂七八糟，黃琪被警察帶回去關一天，房東很不諒解，今年9月起兒子就一直待在家中，情緒很不穩定，「我拿飯給他吃，還被他揮掉，弄得到處都是」，還被兒子嗆「我受夠了！」

黃母庭訊時說，她本身也不好過，每天要打4次胰島素，連吃飯都有問題，去年兒子回蘆洲與她同住，說自己快中風了，卻不去看病吃藥，她被兒子拖累很多年，「有人說生命會找出口，我不相信這句話，好想和他斷絕母子關係，自私地盼望兒子去死好了」，又轉向黃琪說：「你不要再害我了…我希望你死掉算了！或者我們兩個一起去死！」

黃琪聽到母親要他去死，激動地在輪椅上顫抖、搖晃身體哀嚎：「不要！我不要死！我不要回家！」驚動值庭的兩名法警趨前壓制住他。

法官對黃琪行動不便、言語障礙的怪異病徵存疑，擔心被騙，當場檢視並登記黃琪的健保卡，以利查證就醫紀錄，並拍攝黃琪的正面、側面照片存檔，作為審案參考。

黃琪冒充國泰第三代公主蔡佳玲，行騙凱基證券給予期貨交易手續費的優惠；又假冒蔡佳玲，要求奧迪的經銷商提供A8名車給他和朋友免費試駕一星期，被北檢起訴。

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