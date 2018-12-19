8旬翁養孫顧失智妻 啃老逆子吵分產弒父

2018-12-19

持鐵條、磚塊猛打

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣水林鄉無業又染毒的58歲男子黃振茂經常向85歲的老父親要錢，要不到就拳打腳踢或惡言辱罵，甚至要老父交出房產，黃男前天疑酒後與父親起口角互毆，黃男以鐵條、木棍、磚塊猛打老父，黃父頭破血流倒在住處神明廳兼客廳，黃男竟還用手打他臉頰，要黃父再起來「輸贏」，黃父傷重不治，警方依殺害直系血親尊親屬罪嫌將黃男送辦。

父倒地 還要他起來「輸贏」

灣西村的黃翁育有1子1女，女兒嫁人，兒子黃振茂婚後與妻子及3名子女住在父親隔壁的透天厝，黃父與失智行動不便的老妻住另一棟透天厝。

灣西村長黃常表示，前天下午5點多接到村民電話，指他們父子又發生口角，黃嫌拿棍子猛打父親，他當時人在外面，打電話要自己的女兒先去查看，女兒看到黃父被打到頭破血流，上前勸阻也差點被黃嫌持木棍毆打。

黃常說，他趕到看到黃父頭破血流倒在一樓客廳，一動也不動，黃嫌竟以腳用力踢黃父身體，甚至用手打臉頰要老父再起來「輸贏」，黃父送醫途中無心跳呼吸，經急救不治。

警方到場，發現黃男若無其事在房裡睡覺，他坦承前天下午喝了高粱酒。警方表示，黃父住處神明廳兼客廳，現場有打鬥痕跡，地面有血跡，現場找到鐵條、木棍及磚塊都沾有血跡，黃父頭部、身體有多處挫傷，尤其頭部傷勢嚴重。

黃常說，黃父務農拔拉子女長大，兒子無業遊手好閒又染毒，沒錢就跟老父伸手，要不到就拳打腳踢或惡言辱罵，且經常為了分家產與黃父發生口角，最近又吵著要黃父把房產過戶到其名下，只要被兒子打罵，黃父就會跑到他家躲，他多次勸黃父不要回去了，以免被打死，沒想到還是發生憾事。

鄰居怒︰不肖子判死刑

鄰居表示，黃父高齡85歲仍在務農養家，除了照顧老妻，也幫忙養孫子，3名孫子很孝順，分別在外地讀大學及就業。鄰居為黃父抱屈說，「寵子不孝，這款不肖子應該要判死刑，不要讓他回來了！」

嫌犯黃振茂酒後持鐵條、木棍及磚塊打死老 案發現場 父，命案現場血跡斑斑。 （記者黃淑莉攝及翻攝）

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