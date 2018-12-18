士官涉賭 盜部隊500萬 營長科長記過調職

2018-12-18

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方爆發重大違法案件，負責北部地區野戰防空重任的陸軍二一砲指部所屬某營、擔任預財士的王姓士官，疑因涉賭需要錢財周轉，竟利用職務之便，私刻部隊主官章，兩年來盜領部隊經費達500餘萬元，軍方清查發現弊端，主動將王姓士官移送桃園地檢署偵辦。

據指出，王姓士官事發後向部隊道歉，家屬也向軍方承諾，願意賠償部隊損失，不過王姓士官除被軍方移送偵辦，也已被軍方撤職處分。相關責任查處部分，二一砲指部上自指揮官下到營級單位主官管，都處以申誡到記過二次的處分，王所屬單位的營長及主計科長，更遭調職處分。

陸軍第六軍團指揮部表示，所屬砲兵第二一指揮部於今年11月間，由單位主動查獲前王姓預財士涉嫌私刻主官印章盜領主副食相關經費等情事，經行政調查屬實，發現王員於2017、2018年間帳目不清約500餘萬元，當月20日移送桃園地檢署偵辦。

第六軍團指出，本案移送究辦後，依「刑懲併行」原則，於11月23日將王姓士官核予撤職，相關違失人員，分別核予申誡乙次至記過二次不等處分。

二一砲指部 肩負野戰防空及重砲戰備防務

二一砲指部隸屬於陸軍第六軍團，肩負北部地區的野戰防空及重砲戰備防務，除了配備各型重砲之外，還部署復仇者車載式刺針飛彈及雷霆二千多管火箭系統等武器裝備。

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