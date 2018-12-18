路樹剪禿 質疑市長白癡 無罪

2018-12-18

法官︰用詞聳動 但屬可受公評議題

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投市長宋懷琳雇工修剪菩提路樹並進行矮化，因路樹被砍到禿頭，民眾反映根本是在砍頭，擔心樹無法存活，當時擔任台灣護樹協會理事的賴永湛認為此舉違反修剪規範，於市長臉書專頁質疑「市長是白癡嗎？」「爭取經費圖利廠商？」被宋懷琳控告公然侮辱、加重誹謗罪，台中地院與台中高分院二審都認為，賴男用字遣詞雖略聳動誇張，但屬可受公評的公共議題，民主多元社會應容許各種價值判斷，並保障言論自由，判賴男無罪確定。

判決書指出，賴永湛去年9月24日於「南投市長宋懷琳」臉書專頁中，一篇「維護公共安全中正路菩提樹修剪矮化」的文章留言，質疑「市長是白癡嗎？」「爭取經費圖利廠商？」被宋懷琳控告公然侮辱、加重誹謗罪。

南投地院一審時，賴男答辯說，「斷頭式」修剪樹木，不符合修剪規範， 宋懷琳未依樹木修剪規範維護市容，據此質問「白癡嗎？」另外，他沒有宋圖利廠商證據，但宋於個人臉書曾撰文提到「由本所（南投市公所）提撥200萬元辦理本項工程」，他主觀想法是，「幾個人拿電鋸上去切一切就要200萬」，而有圖利廠商的質疑聲。

一審認為，宋懷琳雖澄清說，修剪原因是梅姬颱風來襲，菩提樹過高過重又根淺，倒塌壓毀民宅宿舍，落葉與落果亦有蟲蟻問題，民眾陳情後，公所基於安全考量，提撥200萬元委託廠商修剪，不過，仍有多位民眾留言表達不滿，或媒體採訪時揶揄「很不專業」、「菩提本無樹」，不論支持或反對，都顯示樹木修剪是涉及民眾安全、市容景觀等的公共事務。

一審強調，賴男雖用語措詞尖銳、使人不悅，但目的是關心公共政策，希望引起大眾注意，不免有過於誇大聳動發言，但賴男無誹謗惡意，是基於善意發表評論，不能以公然侮辱罪刑責相繩，據此判決無罪，台中高分院維持無罪確定。

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