男童餵馬遭咬斷食指 味全判賠75萬

2018-12-18

〔記者張文川、周彥妤、李容萍／綜合報導〕VIVA電視購物台前主持人柳晴文，去年3月帶著1歲多的兒子到桃園楊梅的埔心牧場遊玩，沒想到餵馬時，馬匹竟咬斷男童的右手食指，柳晴文夫婦代兒子向埔心母公司味全提告求償277萬元，台北地院認定味全應負7成責任，昨判味全應賠償75萬餘元。

判決指出，當天下午柳晴文把兒子抱起跨坐在木柵欄上餵馬，馬匹突然搶食草料，卻把兒子的右手食指也咬斷吃下肚，她抱兒子急奔牧場醫護室，卻沒有醫護人員在場，其他員工幫忙找紗布止血，陪同送林口長庚醫院救治，兒子食指第2指節確認截斷，無法恢復。

法官勘驗監視畫面，當時幼童是在圍籬外側剛餵完一支草料，右手拿著下一支草料正要向前遞出，就被搶食的馬咬傷手指。法官認定，埔心餵食區是以雙重柵欄隔離馬與人80公分，但80公分不足以隔離馬咬到消費者的手指，但幼童之母未盡注意義務，也應負3成過失責任，判味全應賠75萬餘元。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，根據國際調查數據指出，馬的咬合力指數約為300，人類為152，不過光是人類的咬合力，就足以咬斷幼兒手指，遑論咬合力指數達兩倍的馬隻，尤其動物性情無法精準預測，建議不論是成人或小孩，與動物接觸時，應保持距離。味全埔心牧場表示，尚未收到判決書，並不清楚判決理由，也無法評論。

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