學生父深夜入香閨 按摩變指侵

2018-12-18

〔記者王俊忠／台南報導〕女補教老師芳芳（化名）深夜睡不著，用LINE與女學生擔任健身教練的蔡姓父親聯繫，同意他到住處為她按摩。未料按摩時芳芳發出呻吟聲，讓蔡男起生理反應，芳芳因此遭指侵。台南地院法官認為，按摩時發出類似呻吟聲，是按摩會疼痛或紓解的正常反應，不能以此認為具性暗示，依強制性交罪判蔡男3年2月徒刑。

判決指出，蔡男的孩子接受芳芳補習教學，2人常聯繫討論孩子的表現，2017年11月25日凌晨1、2點，蔡到芳芳位於台南的住處幫她按摩，清晨4、5點按摩結束，蔡突然把芳芳壓在沙發上強行指侵。

蔡男否認犯行，辯說「對她按摩時，老師會發出一些呻吟聲，後來我就有生理反應」。芳芳則說，當天睡前跟蔡男聊到健身話題，因睡不著與蔡聯繫時，蔡說可到她家裡做肌肉放鬆，「心想蔡是健身教練應沒有關係」，同意蔡到家中1樓客廳幫她按摩，持續到清晨4、5點，問蔡是否要先回家？蔡回說「要先休息一下」，就讓蔡在客廳休息。

芳芳說，蔡之後一直想到她房間，她說不行，蔡突然把她撲倒在沙發對她指侵。

法官認為，芳芳在按摩時發出類似呻吟聲，是按摩會疼痛或紓解的正常反應，不能以此認為具性暗示，芳芳已明確拒絕親密行為，蔡男應尊重性自主意願，強制指侵已構成性侵，可上訴。

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