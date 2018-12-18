「一起燒死」去前夫家放火 法官信點火嚇鸚鵡 輕判

2018-12-18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕戴姓女子離婚後闖入前夫家，以打火機點火燒燬整間房子，檢方依縱火罪嫌將她起訴，新竹地院審理時，戴女辯稱前夫養的鸚鵡作勢攻擊她，她以打火機點火欲嚇退鸚鵡，不慎點燃衣櫃內衣服，新竹地院法官認為，檢警消提出的戴女縱火證據不夠嚴謹，一一排除後，改依失火燒燬住宅輕判戴女5月，得易科罰金。

檢警調查，戴女與趙男去年8月離婚，戴女心有不甘，1個月後闖入趙男住處，持打火機點燃衣櫃內衣服，導致全屋遭焚燬，檢方依縱火罪嫌起訴戴女。

檢方依縱火罪嫌起訴戴女

新竹地院審理時，戴女聲稱前夫飼養的鸚鵡位於站台上，因作勢要攻擊她，心生不滿才以打火機點火欲嚇退鸚鵡，旁邊衣櫃門沒關，不慎點燃衣櫃內衣服，火勢隨即蔓延燃燒。前夫則說，火場中有看到鸚鵡屍體。

檢察官以張姓鄰居曾聽聞，戴女在現場打電話說：「火是我放的，趕快叫警察！」

並以戴女曾以手機傳送「你家失火」、「跟我一起燒死」等訊息給前夫，認定是故意放火。法官認為不能僅憑手機訊息認定縱火，還認定張姓鄰居的說法，出自新竹市消防局談話筆錄，訪談人是火災調查科鑑識人員，均未具備司法警察身分，談話筆錄無證據能力。

至於消防局鑑定書研判「以縱火因素引發火災可能性較大」，且認為以打火機嚇鸚鵡，只要稍微快速移動就會熄滅，不可能會燒到衣櫃內衣服，但法官要戴女當庭揮動打火機，火焰卻沒熄滅，因此不採信消防局鑑定意見。

法官認為無法確定戴女故意放火，亦完全無法排除過失失火的可能性，依罪證有疑利於被告的法理，依失火燒燬現供人使用的住宅，將戴女判刑。

辦案人員私下表示，本案起火點應在床上，而非衣櫥，與戴女趕鸚鵡的說詞不符，戴女私闖民宅且事後發簡訊，在在證明她有縱火意圖，然而法官卻不採信，檢警將於研究後決定是否上訴。

刑法公共危險罪可處無期徒刑或7年以上徒刑。失火燒燬住宅處1年以下徒刑、拘役或5百元以下罰金，兩者刑度差異極大。

驅趕鸚鵡示意圖

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