夫求歡被拒暴力逞慾 妻報警休了他

2018-12-17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣一對夫妻因吃不吃冰淇淋發生口角，丈夫趁妻子熟睡時求歡被拒竟「霸王硬上弓」，女方遭暴力脅迫，手臂多處瘀傷，憤而報警，法官依家暴強制性交罪，判男方3年徒刑；夫妻倆也在事後離婚，結束10年情分。

37歲小強（化名）與小玉（化名）婚後育有1子，小強在家中很大男人，夫妻倆偶有口角爭執，小玉為維繫婚姻多所包容。小強日前買回冰淇淋，詢問小玉要不要吃被當面拒絕，雙方因此爭吵，隔天凌晨2時，小強向同床小玉要求燕好，妻子不同意，小強認為「我們是夫妻，妳要配合」，拉扯妻子頭髮、巴頭，不顧妻子大喊「不要」，強行硬上得逞。

小玉遭受丈夫暴力，手臂多處瘀傷，起初隱忍不發，同事獲知鼓勵她捍衛身體自主權，小玉決定不再忍氣吞聲，3天後報警處理。

依家暴強制性交罪判3年

法官認為，即使是夫妻，女方仍擁有身體自主權，小強為一時性慾侵害被害人，顯見法治觀念及自我克制力不足，造成女方身心受創嚴重，且事發至今都未和解，判他3年徒刑，可上訴。

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