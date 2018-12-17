8年前躲過槍擊死劫 前鄉代主席子騎車被撞慘死

2018-12-17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三芝區前日晚間發生死亡車禍，35歲華姓男子騎乘機車，在淡金路一處路口迴轉時，遭21歲杜男開車高速追撞，華男被撞飛後頭部重創，當場死亡。警方事後清查，華男是三芝當地人，其父曾擔任三芝鄉代表會主席，8年前，華男為了替友人出氣，當時遭人開槍擊中，幸運躲過死劫，卻在返家途中因車禍慘死。

淡水警分局表示，15日晚間8時許接獲民眾報案，指淡金路往三芝方向17公里處發生嚴重事故，警方趕抵現場，發現遭撞的華男頭顱破裂，當場死亡，而肇事小轎車則失控衝進路邊草叢，車上杜姓駕駛僅有輕微擦傷，無生命危險。

目擊民眾表示，當時華男在肇事地點對面的加油站加完油，隨即穿越馬路，遭疾駛而過的小轎車追撞；杜姓駕駛向警方供稱，當時開車回三芝，行經該路段因遭到分隔島阻擋，導致視線不佳，並未注意華男從對向車道迴轉，發現時已閃避不及撞上。

經查杜男的酒測值為0，警方研判應是未注意車前狀況才會肇事，詢後依過失致死罪嫌送辦杜男。

據了解，華男除了是前三芝鄉代表會主席華金福的兒子，8年前他曾因修車糾紛，幫友人出頭，狠嗆對方人馬，沒想到公親變事主，遭對方老大開槍擊中，當時華男的腿部、臀部中彈，送醫治療後幸運生還。

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