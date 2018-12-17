警跑全馬昏倒 「心室震顫」未脫險

2018-12-17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄慢跑協會昨天舉辦通霄濱海追風馬拉松，苗栗縣警局竹南分局新港派出所陳姓副所長，參加全馬組，途中突然身體不適倒地，無生命跡象，現場立即心臟電擊及CPR，送醫後恢復呼吸心跳，醫師診斷為運動性心室震顫，因腦部有暫時性缺氧，正在加護病房觀察，尚未脫離險境。

這場馬拉松活動，昨天一早6點在通霄海水浴場開跑，標榜沿著海堤道路起跑，有別一般路跑風光。活動分成跑盡風霜組（42.195K）、疾風勁馬組（22K）、乘風破浪組（12K）、談笑風聲組（3K），有4200名熱愛馬拉松跑者參與。

54歲的陳男報名參加42.195公里全馬組比賽，當跑到距離賽道17公里處時，也就是好望角山下鐵道旁道路，突然身體不適倒地，造成額頭擦挫傷。

台中市豐原區瑞穗國小體育老師李安南當時距離陳男1、200公尺，李安南說，當時他看到陳男趴在地上，無人敢動，他立即趨前，將陳男翻過身來，判斷已無呼吸心跳，立即替他CPR，直到救護人車到場接送就醫。

現場醫護人員也隨即替陳男心臟電擊，送醫途中不斷施以心肺復甦術及電擊，送抵苗栗市大千醫院後，由醫師接手搶救，恢復呼吸心跳，院方緊急進行心導管手術檢查，原因為運動性心室震顫，因腦部有暫時性缺氧，須先觀察約3日，是否能清醒。

竹南警分局人員指出，陳姓巡佐平常熱愛跑步，經常參加各項馬拉松比賽，身體狀況不錯。

苗栗市大千綜合醫院心臟內科醫師江佳鴻表示，常見運動猝死原因包括腦血管病變（腦動脈瘤、頸動脈栓塞、腦出血）、心臟（心肌梗塞、心律不整、心室震顫、肥厚型心肌病變）等；運動前要先暖身，如果運動期間出現胸悶、頭暈、胸痛、氣喘、冒冷汗，應馬上停止運動，若身體狀況不好時，不要勉強運動，如運動時出現不舒服的狀況，應儘速去心臟科就醫。

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