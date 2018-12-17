臉書發文影射死者 被押到靈堂私刑公審

2018-12-17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子在臉書發表疑似影射過世吳姓友人往事言詞，眾多友人在靈堂暴怒，竟聚眾開車前往陳男工作場所，先將他痛毆一頓，再押到靈堂前刑求公審。由於陳男堅稱無辜，慘遭持棍棒打斷鼻子與臉部骨頭，又被逼在靈堂前長跪2小時，直到警方據報趕往救人，新竹地院依妨害自由罪判處4人拘役。

判決書指出，呂姓、許姓及2名陳姓男子等4人的吳姓友人日前過世，4 人因不滿陳男在臉書個人帳號上，發表疑似影射吳男往事言詞，呂等4人分別搭乘2輛車，夥同其他數名姓名年籍不詳男子，自新竹市立殯葬管理所出發，至陳男工作的手機通訊行內，一陣徒手毆打，有人則在旁助勢，多人利用人數優勢，各勾住陳男左、右手，合力強行將他押上車，並迫使陳男坐後座中間，另2人分坐左右側。

眾人押陳男回新竹市立殯葬管理所後，再強拉陳男下車，將其強行帶至小靈堂前「公審」，因陳男並不承認在臉書上發表的言論是在影射吳男，眾人即徒手或持棍棒共同毆打，先是打斷他的鼻子，接著又打碎其臉部骨骼，眾人殺紅眼棒如雨下，接連狂打其頭部及四肢，喝令他在吳男靈堂前下跪，其他人則在旁助勢。

鼻子、臉骨被打斷

陳男在靈堂前慘遭公審、刑求與長跪達2小時之久，警方稍晚接獲民眾報案，才趕往殯葬管理所小靈堂前救出陳男，並將他送醫急診。

陳男因此受頭部外傷、頭皮多處瘀傷及長條狀瘀傷、四肢多處擦挫傷及瘀傷、鼻骨及顏面上頷骨骨折等傷害；不過最終陳男仍未對受傷部分提告，但呂等4人共同毆打陳男並喝令其在靈堂前下跪，均依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處拘役45到50日不等，均得易科罰金。

靈堂下跪公審示意圖

圖為新竹市立殯葬管理所小靈堂區。（記者蔡彰盛攝）

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