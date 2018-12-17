人行道離奇火燒車 離婚夫妻成焦屍

2018-12-17

〔記者張軒哲／台中報導〕登記在70歲莊男名下的小轎車，停在台中市清水區一處人行道，昨凌晨突然起火，造成一對男女被燒成焦屍，警方從男屍褲袋發現莊男跟他前妻的身分證。莊男的長女指稱，父母離婚後仍同居，已約7年沒跟父母聯絡。警方研判應是車輛靜止時起火，初步排除外力介入，由於屍體已碳化，要等DNA鑑定才能確認身分，並釐清起火原因。

警方指出，昨凌晨0時45分獲報，清水區中清路9段876巷旁人行道有一輛自小客車起火，消防員滅火後，發現車內正、副駕駛座處有2具焦屍，起火原因不明。

屍體碳化 DNA鑑定身分

警方查出車主為台中市北屯區70歲莊男，莊男與前妻育有1子1女，並在莊男後褲袋發現他與前妻的身分證跟駕照，莊男的41歲長女跟女婿前來警局製作筆錄，她向警方供稱，父親原是校車司機已退休，由於屍體已碳化，無法確認是否為父親。

路人指出，車子停在路邊人行道起火，並無撞擊或車禍跡象。警方說，員警到場發現，起火的轎車車門車窗緊閉，路口監視器錄到15日深夜，莊的車沿著中清路行駛的畫面，研判這輛有20年車齡的車，應是車輛靜止時起火，初步排除外力介入。

警方指出，車內並未發現火盆，屍體外觀已無法判別身分，要等DNA鑑定才能確認死者是否就是莊男與前妻。

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