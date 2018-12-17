竹科工程師性侵女同志 竟丟千鈔要求保密

2018-12-17

女泣訴每天做惡夢

〔記者楊國文／台北報導〕竹科彭姓工程師以聊公事為由，騙女子小芬（化名）到科學園區一處幽靜草地聊天，沒想到彭男卻伸出魔爪性侵並奪去她的初夜，事後丟1張千元鈔在小芬胸口要求保密，小芬是名女同志，怒告彭男並泣訴「沒有一天沒做惡夢」，審理時，彭男仍辯稱是性交易，否認性侵，高等法院審理後，認為性侵事證明確，仍依強制性交罪判5年8月。

判決指出，彭男和被害人小芬是不同公司的員工，剛好都被派駐竹科，彭男去年3月邀小芬參加同事聚餐，用餐後同事紛紛離開，彭約小芬到園區草地聊天。

拒收2萬開房間 被硬上

彭男突然湊到小芬耳邊說「2萬元到旅館開房間，好嗎？」小芬聞言將他推開，起身想離開，卻被彭強脫褲性侵，事後掏出一張千元鈔放在她胸口，要求保密即離開。

小芬身心受創對彭男提告，彭堅稱雙方是性交易，絕未性侵；小芬泣訴彭害她不淺，「有時候壓力大到好不想活下去」，「沒有一天不做惡夢」，痛批他說「朋友都知道我喜歡女生，因為你造成我很大的陰影，不敢跟男生走得很近！」

工程師事發後當保全

新竹地院認定彭性侵事證明確，依強制性交罪判他5年8月，彭不服，上訴高等法院，高院駁回上訴，仍判5年8月，可上訴。此案爆發後，彭男離職，擔任保全工作。

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