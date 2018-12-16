今彩539頭獎1注開在五股

2018-12-16

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第107100期大福彩，頭獎連60摃，獎金1.49億元累入下期。昨晚第107300期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落新北市五股區五福路15號「錢玉億彩券行」。昨晚第107204期雙贏彩，頭獎則摃龜。

  • 12/15台彩派彩獎號與獎額

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