仗勢惡整學弟 航特部副連長判刑

2018-12-16

〔記者王捷／台南報導〕黃姓副連長是李姓、潘姓及林姓軍官的學長，仗著學長身分，以「執行工作不周」為由，要學弟拿粗吸管喝金魚缸的水，甚至把自己吃到一半的檳榔塞到學弟口中，命令嚼檳榔，直到學弟提告，黃男才嚇到向3人道歉，並提前退伍；台南地院考量黃男丟了工作，以妨害自由罪判刑1年、緩刑2年。

逼吃嚼過的檳榔 用吸管喝光魚缸水

36歲黃男3年前在陸軍航空特戰指揮部擔任少校副連長，去年接掌飛安官，對在職務上有支配權的學弟，做出不合理的要求，其中1名學弟還是連上的連長；李姓連長雖職位比黃男大，但黃較資深，都尊稱黃為學長。

在一次餐會中，李連長替1名黃男感到不滿的學弟講話，豈料黃男直接將菸蒂熄在李男飲料中，命令李喝下去，否則沒完沒了，李不滿受辱而沒喝。

另名林姓飛官學弟也被欺負，黃要求林在隊部的餐廳上台唱歌，林以為黃開玩笑，沒想到黃男竟要林男在大家面前全副武裝踢正步，甚至要求林張口吃他吃到一半的檳榔。黃還以潘姓飛官工作不力為由，要潘用珍奶粗吸管吸光魚缸裡的水，潘吸到魚缸快見底，直到被缸內的蝦子嗆到，黃才作罷。

事後林姓學弟提告，黃被法辦後，申請提早退伍，並向被害人道歉及和解。

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