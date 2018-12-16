房子保住了 憂慮隨淚珠奔流 阿嬤釋放1年情緒

2018-12-16

〔記者林嘉東／基隆報導〕半盲嬤陳郭彩鳳坐在法律扶助基金會基隆分會辦公室，當她從律師蔡家豪口中聽到：「阿嬤妳的房子不會被查封，保住了！」這句話，不禁簌簌地流下眼淚，稍稍拭淚後，雙手緊握蔡律師的手說：「謝謝你！」阿嬤擔憂了將近1年的情緒，終於獲得釋放。

蔡家豪指出，他頭一次見到阿嬤，阿嬤弓著身軀，連站著都顯吃力，後來才知道她腰椎骨折，沒錢看醫生。蔡說，與阿嬤討論案情時，可以感受到阿嬤的無助與恐慌，他當時就決定「一定要保住阿嬤的房子」。

蔡家豪花很多時間研究案情，終於找到勝訴的切入點，順利保住房子；但他覺得這樣還不夠，還要繼續替阿嬤上訴，讓她不用付11萬餘元違約金。

3千元裁判費 蔡家豪代買單

阿嬤感恩地說，蔡律師不僅幫她打贏官司，還幫她出裁判費3000多元，她拿錢要還給蔡律師，律師卻不肯收。陪阿嬤來的兒子陳振郎也說，真的太謝謝蔡律師了。

蔡連忙說，幫阿嬤打官司，他覺得「非常有意義，也很有成就感」，3000多元對他來說不多，但對阿嬤來說，可能要做好幾個月的資源回收，有機會幫到阿嬤是他應該做的。

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