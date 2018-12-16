射傷2警嫌犯 左手僅剩拇指 此人凶殘 查緝專刊籲大家小心

2018-12-16

〔記者劉婉君／台南報導〕本月12日發生的台南槍擊襲警案，嫌犯攜槍逃亡，警方鎖定偽造文書、殺人未遂通緝犯陳宏宗涉有重嫌，昨晨發布緊急查緝專刊，公布歹徒特徵，陳嫌左手掌僅剩拇指，生性凶殘，並涉及2016年12月的雲林西螺果菜市場槍擊案。

警方表示，陳宏宗（57歲）身高約178公分，體型瘦，隨身攜槍，居無定所，可能藏匿出沒在台南市玉井、楠西和嘉義大埔等鄰近區域，由於陳嫌敢近距離對員警開槍，發布專刊除了提醒員警在查緝時要注意自身安全，也希望民眾若有線索立即通報警方。

陳嫌有恐嚇、竊盜、強盜等前科，還曾因槍砲案被判刑4年。2016年12月間與攤商口角，夥同一對父子開槍，造成2名被害人大腿中彈、右眼角被槍托打傷，該對父子事後投案，陳嫌逃逸，被依殺人未遂罪通緝至今。

12日深夜，玉井警分局楠西分駐所所長王者音與警員顏進財，在台3線楠西密枝里段山區巡邏時，上前關心騎折疊腳踏車的陳嫌，突遭陳嫌近距離連開5槍，王者音胸、背中3槍，幸有防彈衣擋彈救命，顏進財的左手臂也被射傷。警方在腳踏車上採得DNA，比對出陳嫌身分。

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