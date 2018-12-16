「幫妳克服恐男症」 工人性侵女酒友

2018-12-16

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓工人與年輕女子小芳（化名）到夜店飲酒後，纏著要小芳帶他到香閨續攤，王男酒後欲伸狼爪時，小芳拒絕，並稱「我有恐男症」，未料王男竟說「我幫妳克服恐男症」，隨即壓制小芳性侵得逞；法院審理時，王男辯稱是一夜情，強調對方願意讓他去她家，就是喜歡他，法官未採信，依強制性交罪判刑3年4月。

判決指出，王男前年與小芳、朋友共5人到夜店喝酒，凌晨結束後王男護送小芳返家，纏著要小芳帶他到住處繼續喝酒，小芳勉強同意，2人喝到清晨，王男見小芳醉倒沙發，將小芳抱上床。

女月事來 竟稱這樣更安全

小芳驚醒反抗，表示她有恐男症，王男卻說他可以幫忙克服，小芳又說她月事來了，王男仍無恥強調「這樣更安全」，性侵得逞。

過程中小芳的阿嬤來電，電話鈴聲一直響，王男一度停止性侵。事後小芳告知同學受害經過，同學勸她報警。

台中地院審理時，王男辯稱是合意性交，但法官查出王男事後傳簡訊「我承認我的錯，喝醉酒太衝動」，加上小芳身上有傷，顯示遭性侵害，台中地院與台中高分院均認定被告有罪。

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