鏢客集團出沒醫院 29萬天價藥酒誆治腰痛

2018-12-16

警逮1集團女搭話員

〔記者邱俊福／台北報導〕6旬曾姓婦人上醫院看病，回家時帶了一瓶說是「治腰神藥」的中藥酒回來，還說是野生鹿茸浸泡的，十分珍稀昂貴；曾婦女兒好奇一問，竟然一瓶高達29萬元，有如天價；馬上向母親要來電話，聯繫要求退貨還款，同時報警逮捕一名專門出沒醫院推銷「賣神藥」詐財的鏢客集團女成員。

要求購買者勿告訴家人

警方調查，上月21日曾婦前往北市仁愛醫院看診，看完診步出醫院，55歲謝姓婦人上前攀談，詢問曾婦身體有何病痛，聽聞曾婦長期受腰痛所苦後，謝婦向她宣稱，自己過去也有相同毛病，經人介紹給一名「洪醫師」看診，飲用醫師浸泡的一種中藥酒，腰痛馬上獲得改善。

曾婦信以為真，隨同謝婦去找「洪醫師」，馬上出現一輛轎車接應，載2人前往北市內湖區一處公寓，自稱「洪醫師」的男子拿出一罐中藥酒，強調是以野生鹿茸浸泡，藥材昂貴，每罐29萬元，每天飲用可快速改善腰痛；謝婦在旁幫腔， 一再強調自己就是飲用該中藥酒，效果一流。在2人一搭一唱下，曾婦被謝婦帶去銀行提領29萬元購買，謝婦還神秘兮兮地提醒曾婦，回家後不要告訴家人。

母被騙 女兒機警索回鉅款

所幸曾婦女兒返家看見中藥酒，詢問後認為母親受騙，根據謝婦所留手機號碼聯繫對方，要求退錢，同時向北市警大安分局新生南路派出所報案，謝婦發覺「穿幫」，匆忙與曾婦約見還款，一出現就被警方逮捕。

謝婦供稱，她受雇在醫院找適合對象搭訕，每次收取5000元佣金。警方將謝婦依詐欺罪嫌送辦，同時擴大追查「洪醫師」等集團共犯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/