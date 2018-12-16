就快要開店 機車小師傅返家枉死

2018-12-16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕釀成2死車禍的莊姓少年與不幸身亡的同學鍾姓少女，就讀同所高職夜校餐飲科，2人都來自單親家庭、家境小康；校方說，莊少白天打工賺錢，晚上上課，平時表現正常，學校未允許學生開車進入校園，莊少沒駕照，卻先買車來開的做法，讓人無法理解。

據警方了解，莊少開車技術不熟，因未滿18歲沒駕照，但已有多次開車外出習慣，母親本身也有工作，對他無照駕駛似乎沒時間管，不料闖出大禍。

同車的張姓少年是另所高職日校學生，他與莊少、鍾姓少女以前是同學；莊少、張少在這次車禍都幸運逃過一劫，但鍾女不幸身亡，兩人相當難過。

無辜枉死的謝姓機車男騎士，是修機車的師傅，車禍時要返家遇死劫。謝父說，兒子未婚，很孝順，修理機車已3年多，他正準備幫兒子開家機車行，正在找店面，如今一切都夢碎。

謝父傷心地說，兒子喜歡狗，前幾天才跟他說想養狗，正幫兒子找適當的狗，豈料發生悲劇，他想燒隻紙糊的狗給兒子，希望兒子在另一個世界不孤單。

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