無照超速撞死2條命 夜校生警所睡大覺

2018-12-16

閃避另名騎士 飛車肇事

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕17歲莊姓高職夜校生向網友購買權利車，昨晨載同學吃消夜時，不僅無照駕駛還超速行駛，結果高速閃避一輛機車時，失控衝向對向車道，先把28歲謝姓機車男騎士撞死，自己車上坐在後座的17歲鍾姓少女也被甩飛車外，送醫不治，造成2死2傷悲劇。

莊少酒測值為零，但開快車連累2人枉死，自己和坐在副駕駛座的16歲張姓少年則受輕傷；他與當時騎機車穿越馬路要到對向吃滷肉飯的翁姓男騎士，被依過失致死罪嫌分別移送少年法庭及地檢署偵辦。

「我的兒子就這樣沒了！」枉死的謝姓男子雙親事發後趕赴現場，見到兒子遺體當場崩潰，製作筆錄時，謝父見到莊姓少年在派出所椅子上睡覺時，氣憤罵說「還睡得著！」為愛子遭遇橫禍感到不捨。

撞死騎士 害死同車女同學

警方調查，昨凌晨零時36分，莊少駕車載同校鍾姓少女、另一所高職日校同學張姓少年去吃消夜，由嘉義市博愛陸橋東往西方向，沿著興達路行駛，下陸橋後，因閃躲騎在快車道的翁姓男騎士，以致失控衝向對向車道撞上謝姓男騎士。

謝男機車被撞爛，噴飛至路旁商家鐵捲門後，頭破血流當場死亡，肇事車輛再衝撞停放於路旁的1輛自小客及1輛機車後，翻了180度四腳朝天，後座鍾姓少女被甩出車外，送醫不治，商家及用餐民眾被突如其來的車禍嚇壞了。

莊少說，日前以9萬元向丁姓網友買車，事發時，車速約90公里（該路段速限50公里），為閃避機車，急踩煞車以致失控滑向對向車道。莊少生長於單親家庭，母親獲知兒子闖禍，頻向2名死者家屬道歉，但已挽不回悲劇，相關肇責正由警方釐清。

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