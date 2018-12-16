要錢不要假 移工投奔「打工天堂」

2018-12-16

慣老闆 竟成移工最愛

〔記者王捷／台南報導〕讓員工過勞加班、不給休假的血汗公司老闆，常會被員工或外界諷為「慣老闆」。沒想到來台移工口耳相傳，台南有些工廠的慣老闆，讓員工「一個月工作30天，假日加班無上限」，這樣的工作環境，竟吸引不少移工寧願逃逸也要投奔而來；台南警方最近查獲2名逃逸移工，直呼這種工廠簡直是「移工天堂」，警方聽後哭笑不得。

警方表示，雇主違法聘請移工，且有違反勞基法情形，會函請勞工局依「就業服務法」裁罰。

20多歲印尼籍移工宴多（音譯），2個月前原在台中一家齒輪工廠工作，月薪23K，不能加班，公司嚴格落實勞基法，他聽同鄉說，台南有些工廠會收逃逸外勞，且可以不用休假，天天上班，還可無上限加班。這樣的血汗工廠讓宴多十分嚮往，最後決定冒險逃去一家焊接工廠上班。

宴多被查獲後，用簡單英語告訴警方，他來焊接工廠一個月可以工作30天，每天工資1100元，一個月下來，就比原本工廠多出一萬元，若再把每天加班的加班費算進來，就更多了。

工作1年 能在印尼買地

另名移工熙齊（音譯）持觀光簽證入台，已違法打工1年多，也是透過同鄉介紹而來，被逮後向警方聲稱，1年來賺的錢，已能在印尼買土地。

沒賭博 一樣要被遣返

台南警方是在上週獲悉某賭場死灰復燃，賭場設在一處工廠，前來取締時，發覺工廠內有移工，警方抄賭場的聲響，吵醒當時正在睡覺的宴多與熙齊。

警方確定2人沒有參與賭博，但要求2人出示護照查證身分時，竟意外查出2人是逃逸移工，2人被警方帶回時頻頻嘆氣，表示很捨不得離開這個「移工天堂」。警方訊後將2人移送移民署，另函請勞工局開罰。

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