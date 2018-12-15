證人比被告還不如 監院糾正法務部

2018-12-15

〔記者鍾麗華、吳政峰／台北報導〕新黨青年軍王炳忠涉嫌違反國安法，去年底被檢方以他字案拘提到案，監委王美玉認為檢方濫用他字案，監察院司獄委員會通過糾正法務部；王美玉昨表示，雖然調查案緣起王炳忠案，但非針對單一個案，而是就現象面、制度面調查，與法院審理中的個案無關。

調查認為，「他」字案是法務部前身、司法行政部在1952年確立的原則，處理無法判明犯罪者為何人、未具司法狀紙的書面告訴等情的權宜措施，實務上卻演變為可以對證人或關係人搜索、扣押、傳喚或監聽，法務部至今未解決爭議。

王美玉說，現行規定被告有緘默權，可聘律師，證人則沒有律師在場權，導致實務經常變相採用「他」字案，以法未明定的「關係人」身分進行通知，或假借「證人」剝奪被告或犯罪嫌疑人的緘默權與接近律師的權利，而被傳喚者的法律地位是「被告」、「證人」或「關係人」，均由檢察機關認定。

王美玉說，檢察機關搜索證人時，預先開立拘票，出示傳票後若拒絕到場，可立即拘提證人，這形同逮捕被告；將「證人」視為有犯罪嫌疑拘提到場後，可以不准證人離開，不受24小時人身自由保障限制，證人的地位比起被告還不如。

法務部：將精進辦案手法

法務部回應，「傳拘並行」只能用在偵字案，王炳忠案問題在於當時列的是「他」字案，因此尊重監察院的糾正，將召集各檢察機關討論如何精進辦案手法，以符法定原則。

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