至少喝12瓶啤酒 男撞公車卡駕駛座

2018-12-15

〔記者許國楨／台中報導〕賴姓男子酒後開車衝撞準備停靠站牌的公車，自己受困車內動彈不得，消防人員協助他脫困，送醫抽血發現其酒測值高達1.64毫克；交通員警表示，以一瓶600毫升啤酒為例，賴男至少喝掉超過12瓶啤酒，才會有這麼高的酒測數據，且酒醉程度很可能已呈迷醉、甚至昏迷反應，竟然還敢開車，令人不可思議。

已呈迷醉狀態

車禍發生在前天晚間，54歲賴男與友人聚餐結束，開車沿著台中市北區三民路往北屯區方向行駛時，因不勝酒力，在三民路、興進路口撞上前方準備停靠路旁站牌、讓乘客上下車的豐原客運55路公車；由於轎車幾乎在未煞車情形下碰撞，車頭嚴重凹陷、幾近全毀，賴男受困駕駛座。

鄭姓女公車司機打119報案，消防人員使用破壞器材協助賴男脫困後將其送醫，抽血換算酒測值達1.64毫克。

台中市警局交通大隊表示，雖然每個人體質不同，會影響酒精代謝或吸收程度，但大致上來說，體重70公斤的成年人，只要喝下兩瓶600毫升的啤酒，就可能超過0.25毫克，若超過0.55毫克，會導致平衡感與判斷力變差，換算起碼要喝12瓶以上，才會達到1.64的數據。

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